Kate Bush – Hit met oud nummer

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

37 jaar na de release is Running Up That Hill van Kate Bush het meest gedownloade lied bij muziekdienst iTunes. Het nummer komt voor in het nieuwe seizoen van de populaire Netflixreeks Stranger Things, een horrorserie die zich afspeelt in de jaren 80. Het dj-duo Tale of Us maakte een populaire remix en ook op Tiktok herontdekt men massaal het oude nummer van Kate Bush. De zangeres leeft teruggetrokken aan de Britse kust. Bush treedt niet meer op en neemt geen nieuwe muziek op.