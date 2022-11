Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De helft van de kankerdoden is vermijdbaar. Het gaat om kankers die worden uitgelokt door factoren zoals roken, alcoholverbruik, ongezonde voeding en slechte werkomstandigheden. In 2019 maakten ze wereldwijd 4,5 miljoen slachtoffers. (Bron: The Lancet)