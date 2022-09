Kwaadaardige kankercellen verspreiden zich vooral als je slaapt.



Het dodelijke aspect van kanker is dikwijls een gevolg van het uitzaaien van kankercellen naar andere organen: 90 procent van de kankerslachtoffers sterft na uitzaaiingen. Cellen die afbreken van het originele gezwel kunnen via de bloedbaan andere organen bereiken, waar ze nieuwe tumoren kunnen doen ontstaan. De studie van die ‘metastasen’ krijgt steeds meer aandacht, omdat ze zo cruciaal zijn voor de overlevingskansen van kankerpatiënten.

De agressiefste zwervende cellen hebben de meeste kans om hun trip te overleven en nieuwe tumoren te vormen. In Nature verscheen een studie die overtuigend aantoont dat kankercellen actiever worden wanneer hun drager slaapt – zeker in het geval van borstkanker, dat als model voor de studie werd gebruikt. Meer dan driekwart van de zwervende kankercellen werd verzameld in bloedstalen die genomen werden toen de patiënt sliep.

Die cellen bleken gemiddeld ook agressiever dan de cellen die circuleren tijdens de actieve fase van hun drager. Dat zou een gevolg zijn van een hogere genetische activiteit die celdeling in de hand werkt. De ontdekking heeft gevolgen voor de diagnose en behandeling van kanker. Als er grote 24 uursverschillen in de kankeractiviteit zijn, kan het nuttig zijn een behandeling daarop af te stemmen.

In Clinical Cancer Research verschenen resultaten die aantonen dat een antilichaam gepuurd uit werk van toponderzoeker Peter Carmeliet (VIB) en zijn collega’s een sterk remmend effect heeft op de ontwikkeling van een agressieve hersenkanker bij kinderen. Na toediening van het experimentele middel stopt de tumorgroei voor minstens honderd dagen. Dat is veelbelovend.