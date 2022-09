Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Op de planeet Jupiter (op het beeld geportretteerd vanaf zijn maan Europa) en andere planetaire gasreuzen komen de elementen waterstof en helium voor in een ‘superkritische’ fase. Daarbij verdwijnt het onderscheid tussen gas en vloeistof. Een studie in Science Advances stelt dat de eigenschappen van superkritische materie ‘verrassend eenvoudig en universeel’ zijn. Zo wordt de overgang van vloeistof naar gas (en terug) blijkbaar altijd op min of meer hetzelfde inversiepunt van temperatuur en druk gemaakt. Superkritische materie zou praktische toepassingen kunnen hebben, onder meer voor de verwerking van gevaarlijk afval.