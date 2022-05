Joseph Zen – Opgepakte kardinaal

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De 90-jarige Hongkongse kardinaal werd opgepakt op beschuldiging van ‘heulen met buitenlandse krachten’. Joseph Zen zat in het bestuur van een fonds dat rechtsbijstand verleende aan Hongkongers die vervolgd worden voor hun betrokkenheid bij de betogingen van 2019. De rooms-katholieke kardinaal kwam intussen vrij op borg, maar zijn paspoort werd afgenomen en het fonds is ontbonden. Amnesty International noemt de behandeling van Zen ‘de totale afbraak van de mensenrechten in Hongkong’.