’Veroverd, hoe bedoelt u?’ vroeg Nadia Naji zondag aan Lieven Verstraete. Ze was nog maar net tot covoorzitster van Groen verkozen en stelde al een van de beste countervragen die de voorbije jaren op de VRT zijn gesteld. Verstraete had haar, in een gesprek over extreemrechts in De Zevende Dag, een nogal, euh, prikkelende stelling voorgelegd: ‘Vaak wordt naar Brussel verwezen als hét toonbeeld van wijken die een na een veroverd worden door nieuwkomers.’

De VRT-journalist kreeg het vanwege die opmerking hard te verduren op sociale media. En toch had ik het gevoel dat ik naar mezelf zat te kijken. Je suis Lieven, als het ware, of toch voor heel eventjes. Je merkte aan alles dat hij geen zin had om die vraag te stellen, maar dat is nu eenmaal iets wat elke interviewer weleens moet doen: vragen stellen die hem persoonlijk niet erg liggen maar waarvan hij of zijn redactie denkt dat ze relevant zijn. In dezen is dat nogal wiedes: extreemrechts is helemaal terug in Vlaanderen, en de spectaculair toegenomen diversiteit in onze steden is daar een gedeeltelijke verklaring voor.

Soms moet een interviewer vragen stellen die hem niet liggen, maar die wel relevant kunnen zijn.

Een interviewer speelt een rol. Hij zit er niet voor zichzelf, en soms brengt dat hem in een ongemakkelijke positie. Terwijl kranten- en weekbladjournalisten hun knullige gestamel achteraf stoer kunnen herformuleren, zagen alle kijkers van De Zevende Dag in de ogen van Verstraete het ongemak waarmee hij de omvolkingstheorie – want daar gaat toch over – voorlegde aan Naji. Zijn opzet als interviewer en televisiemaker was geslaagd: hij lokte een scherpe, sterke reactie bij haar uit, wat meteen het enige interessante fragment uit het hele gesprek was. Een interviewer hoeft niet elke discussie die hij aangaat te winnen om succesvol te zijn. Verstraete had zich er makkelijker vanaf kunnen maken door simpelweg en expliciet te vragen wat Naji van de omvolkingstheorie vond, maar daar was vast een saaier antwoord op gevolgd.

Ik schrok veel meer van de statements waarmee Naji de discussie afsloot: ‘Ik woon in Brussel. In Brussel heeft niemand een probleem. Wij wonen heel goed samen. Wij voelen ons allemaal in België. Ik zie het probleem niet.’ Brussel is een fantastische stad, maar het is wel heel moeilijk om het grotere probleem níét te zien. In 2019 stemde bijna een op de vijf Vlamingen voor het Vlaams Belang, een radicaalrechtse en racistische partij. In 2024 zou dat er één op de vier kunnen worden. Ik zou denken dat elke politicus daar minstens wat zenuwachtig van wordt.

