Boodschap van algemeen nut: flikker toch op met die ‘beleving’ op festivals, sommige mensen komen voor de muziek. Zo, dat lucht op. Ter zake: Middelheim neemt dit jaar een trage aanloop, maar eindigt sterk. Op de openingsdag kunnen we u Nabou Claerhout en haar trombonekwintet aanraden. Dag twee biedt de rondtastende free-drumster Karen Willems met drie saxofonisten, plus de pletwals van TaxiWars (o, en het sympathieke jazzcombo van Iggy Pop). 14 augustus is dé klassieke jazzdag, met Jef Neve, Bert Joris, Grand Picture Palace van bassiste Anneleen Boehme en de viering van 100 jaar Toots Thielemans. En ook de slotdag is een feest, met Aka Moon, de gitaariconen Philip Catherine, Kurt Rosenwinkel en Jakob Bro, en Fred Hersch, de meest verfijnde pianist van zijn tijd.

Park Den Brandt – Antwerpen 12-15/8