Jazz Gwen Cresens / CC Maasmechelen; De Roma, Antwerpen

U kent die recensenten van Knack. Beenhard. Zuur. Nooit iets zelf gemaakt in hun leven, maar meningen ho maar. Maar ik zal u een geheim verklappen. Haal een accordeon boven, en ze komen zakdoeken tekort. Geen instrument weet de ziel zo te beroeren, te masseren, te looien als le piano à bretelles. Maakt niet uit in welk genre. Van de tango van Astor Piazzolla via J.S. Bach en Bela Bartok tot de jazz van Toots Thielemans: de trekzak kan het allemaal aan. Al helpt het als hij wordt bespeeld door de Belgische grootmeester Gwen Cresens. Samen met het orkest Boho Strings reist hij in Maasmechelen en Borgerhout door het werk van Piazzolla en diens invloeden, gelardeerd met frisse verhalen. Speciaal voor dit concert, onder de titel Bach to Toots, brengt Cresens ook een ode aan de grootste harmonicaspeler ooit – die trouwens op accordeon aan zijn muziekcarrière begon. Zoals Thielemans tijdens concerten weleens zei: ‘Het is tijd om uw Kleenex boven te halen.’