Jazz Emiel Verneert / Centrum Jonge Kunst, Gent

Hij is amper twintig, maar Emiel Verneert is al een beetje een ancien. De Oost-Vlaming groeide op in een muzikale familie, wees gedecideerd de jazzgitaar van zijn vader af en stortte zich op zijn zevende op de trompet. Nog voor hij klaar was met de middelbare school werd hij al aanvaard aan het Gentse conservatorium – yep, zo’n type. Met It Goes On heeft hij net een fascinerend debuutalbum uit. Verneert vond al vroeg inspiratie bij Miles Davis en Chet Baker, en dat liet sporen na. Voor hanige klaroenstoten bent u aan het verkeerde adres: Verneert kiest voor de zachte, lispelende toon van zijn voorbeelden. Wat ons nog het meest triggert: It Goes One bevat alleen eigen composities, waarin de man bewijst dat hij een emotionele fond en een oor voor catchy melodieën heeft. Tel daarbij een uitstekende band met onder meer vader Filip op gitaar en Enrique Simón aan de piano, en de liefhebber van klassieke jazz voelt zich niet bedrogen. Vanaf 24/11 serieel te zien in Gent, Merelbeke, Assenede en Geraardsbergen.