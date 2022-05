Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De kunstenaar en theatermaker krijgt 18 maanden cel met uitstel voor inbreuken op de Pestwet en aanranding van de eerbaarheid. Jan Fabre eiste van zijn danseressen seks in ruil voor een danssolo. ‘Fabres gedrag was destructief, respectloos en schadelijk. Dit vonnis is een enorm gewicht dat van onze schouders valt’, zeggen de slachtoffers in een gezamenlijk persbericht. Fabre was niet aanwezig toen het vonnis werd voorgelezen.