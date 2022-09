James Earl Jones – Computerstem

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De 91-jarige acteur spreekt niet langer de stem in van Darth Vader, de iconische slechterik uit de Star Wars-films. James Earl Jones wordt vervangen door een artificiële stem van het Oekraïense AI-bedrijf Respeecher, gebaseerd op oude opnames van de acteur. In de recente Star Wars-serie Obi-Wan Kenobi was de echte Jones al niet meer te horen. Zelfs verstokte fans hebben het verschil niet gemerkt. Producent Lucasfilm belooft de acteur zeggenschap over hoe zijn virtuele stem gebruikt zal worden.