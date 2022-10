Jacob Zuma – Niet langer gestraft

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De gewezen president van Zuid-Afrika heeft zijn straf uitgezeten. In juli 2021 werd Jacob Zuma veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf omdat hij weigerde te verschijnen voor een commissie die onderzoek deed naar corruptie. Gewelddadige plunderingen volgden op zijn opsluiting. Na twee maanden verliet Zuma de cel om gezondheidsredenen, de rest van zijn straf zat hij uit in huisarrest. Zuma stapt opnieuw in de politiek en is in 2024 wellicht kandidaat bij de presidentsverkiezingen.