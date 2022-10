Iris Coppieters (32) ontving onlangs de prestigieuze postdoctorale beurs Marie Skłodowska- Curie Actions (MSCA) voor haar onderzoek naar chronische pijn.



Vanwaar uw interesse in pijnbestrijding?

Iris Coppieters: Ik heb revalidatiewetenschappen en kinesitherapie gestudeerd aan de UGent. Tijdens mijn studies raakte ik geïnteresseerd in het onderwerp pijn. Nadien volgde een doctoraat over hersenveranderingen en veranderingen in pijnverwerking bij mensen met chronische nekpijn en fibromyalgie. Dat is een pijn die wijdverspreid in het lichaam ervaren wordt.

Wat hebt u gedaan voor dat doctoraat?

Coppieters: Ik nam MRI-scans van hersenen en vergeleek de pijnverwerking bij patiënten met chronische pijn en gezonde, pijnvrije personen. Ik heb ontdekt dat er functioneel en structureel veranderingen zijn in de hersenen bij mensen met chronische pijn. En dat er een relatie is tussen veranderingen in pijnverwerking en cognitieve prestaties.

Komt chronische pijn vaak voor?

Coppieters: Wereldwijd lijdt meer dan twintig procent van de mensen aan chronische pijn. Dat is pijn die langer duurt dan drie maanden. Er zijn vele oorzaken, maar we kijken onder meer naar levensstijlfactoren zoals problemen met stress en slaap. Bij chronische pijn zien we veranderingen in de hersenen en de pijnverwerking. Het is belangrijk om te benadrukken dat pijn een zeer individuele ervaring is.

U won onlangs de prestigieuze postdoctorale beurs Marie Skłodowska-Curie Actions voor uw onderzoek.

Coppieters: Dankzij die beurs kan ik twee jaar wetenschappelijk onderzoek naar chronische pijn doen in het buitenland, met name aan de Universiteit van Maastricht, binnen de faculteit Psychologie en Neurowetenschappen. Ik kan het interdisciplinair aanpakken en zal er samenwerken met wetenschappers in die disciplines.

Wat is uw ultieme ambitie?

Coppieters: Ik hoop samen met collega’s meer inzicht te verwerven in de onderliggende mechanismen van chronische pijn en betere en meer effectieve therapieën te ontwikkelen voor de behandeling ervan. Op carrièrevlak zou ik graag een onafhankelijke interdisciplinaire onderzoeksgroep leiden. Mijn ambitie is academisch, met als doel het functioneren en de levenskwaliteit van mensen met chronische pijn te verbeteren.