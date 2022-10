Inge Vervotte – Politieke comeback

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Jaren hield Inge Vervotte de boot af, maar CD&V-voorzitter Sammy Mahdi kon de ex-minister overtuigen opnieuw een rol op te nemen in zijn partij. De 44-jarige Vervotte wordt gecoöpteerd lid van de partijraad, het hoogste orgaan binnen de CD&V. Vervotte verliet in 2013 de nationale politiek om voorzitter te worden van zorgnetwerk Emmaüs. De gewezen vakbondsvrouw haalde voor het eerst de media bij het faillissement van de nationale luchtvaartmaatschappij Sabena, in 2001.