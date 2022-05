In de galerie: Vivian Maier

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Tot begin dit jaar was er de grandioze retrospectieve in het Parijse Musée de Luxembourg, vanaf 8 juni zoomt Bozar in op haar zelfportretten en nu is er deze kleine expo in Gallery 51. Nee, voorlopig raakt men op Vivian Maier maar niet uitgekeken. Haar foto’s van het Amerikaanse straatleven van de fifties tot de seventies blijven dan ook fantastisch, en bovendien leest haar biografie als een sprookje, een met een voile van mysterie rond nog wel.

Voor wie het is ontgaan: Maier leefde een anoniem leven als kinderoppas, eerst in New York en daarna in Chicago, maar liet meer dan 120.000 negatieven, super 8- en 16-millimeterfilmpjes na, die pas vlak voor haar dood in 2009 op een veiling werden ontdekt. Historicus en collectioneur John Maloof scande en ontwikkelde ze, zette een deel ervan online, en zorgde zo voor een heuse hype.

Postuum groeide Maier uit tot een van de beste straatfotografen en scherpste chroniqueurs van naoorlogs Amerika, een artieste die naast Robert Frank en Saul Leiter kan worden gezet. Tentoonstellingen in ‘s werelds grootste instituten volgden, alsook de fascinerende documentaire Finding Vivian Maier (2014). Die vertelt niet alleen het onwaarschijnlijke verhaal van haar artistieke verrijzenis. De film laat je postuum ook haar privéleven binnen loeren, waarbij Maier wordt onthuld als een excentrieke proto- feministe die je bezwaarlijk Mary Poppins kon noemen.

De show in Gallery 51, die vaker uitpakte met Maier, is slechts een opwarmertje voor de expo die straks opent in Bozar. Er zijn tien, nooit eerder in België getoonde prints uit de collectie van John Maloof, die haar erfenis beheert en elk jaar nieuwe foto’s lost. Een jongetje dat op straat bellen blaast, terwijl zijn donkere schaduw op de muur hetzelfde doet. Een discreet lachende jongedame die in de opengevouwen spiegel van de kapper kijkt. Een vrouw die op de stoep haar pumps goed trekt, maar enkel geschoten wordt vanaf haar middenrif. Het zijn snapshots die je terugflitsen naar het Amerika van toen, maar dan met veel zin voor poëzie en urgentie.

Vivian Maier, Street Life, Gallery 51, tot 9 juni in Antwerpen