‘Ik zie geen uitgesproken favoriet’

De kans is groot dat opnieuw een elektrische wagen ‘Auto van het Jaar’ wordt, in opvolging van de Kia EV6 in 2022. Vijf van de zeven genomineerden zijn immers full electric en scoren beter inzake technologische vernieuwing dan de twee finalisten met een conventionele verbrandingsmotor. Autojournalist Joost Bolle zit in de jury.

De verkiezing ‘Auto van het Jaar’ heeft weliswaar aan internationale uitstraling verloren maar geniet niettemin nog altijd ruime mediabelangstelling. Voor het eerst heeft de proclamatie plaats in Brussel, op de vooravond van de officiële opening van het Autosalon. Uit een lijst van 45 kandidaten heeft de jury zeven finalisten weerhouden: Jeep Avenger, Kia Niro, Nissan Ariya, Peugeot 408, Renault Austral, Toyota bZ4X en VW ID.Buzz. De Peugeot 408 en Renault Austral zijn hybrides met benzinemotor, de andere met een elektromotor.

Europese verkiezing

De geschiedenis van de verkiezing ‘Auto van het Jaar’ gaat terug tot 1964. Toen verkozen zes Europese autobladen (Auto, Autocar, Autovisie, L’Automobile Magazine en Vi Bilägere) en het Duitse nieuwsmagazine Stern de Rover 2000 tot winnaar. De jury onder het voorzitterschap van de Nederlander Fred van der Vugt bestond uit 26 autojournalisten uit 9 landen. Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk telden ieder zes leden, de andere landen moe(s)ten het stellen met één, twee of drie vertegenwoordigers. Ons land heeft recht op twee leden (Joost Bolle en Stéphane Lemeret).

De verdeling in 1964 is gebaseerd op het aantal geproduceerde en verkochte wagens per land, maar die pondoratie is intussen door de feiten compleet achterhaald. België en Nederland hebben sterk aan belang ingeboet in vergelijking met een aantal Oost-Europese landen.

De juryleden worden geacht professionele en onafhankelijke fulltime autojournalisten te zijn én jonger dan 65 jaar. Om mogelijk favoritisme of nationalistisch stemgedrag op het spoor te komen, wordt het stemgedrag van alle 61 COTY-leden na de proclamatie op vrijdag 13 januari openbaar gemaakt. Een jurylid mag 25 punten verdelen, verspreid over ten minste 5 kandidaten met een maximum van 10 punten aan één kandidaat.

Appelen met peren vergelijken

Een aantal binnen- en buitenlandse media vergelijkt modellen binnen eenzelfde markt- en prijssegment, de verkiezing van de ‘Auto van het Jaar’ kent maar één winnaar. Dat betekent dat de juryleden dure wagens vergelijken met minder dure.

Volgens Joost Bolle (Trends, HLN.be) beoordelen de COTY-juryleden elk model op basis van een reeks criteria zoals verbruik, uitstoot, veiligheid, comfort, design, prestaties alsook met de verhouding kwaliteit/prijs en het innovatieve karakter van de kandidaten. ‘Bekijk de lijst van de winnaars en je zult zien dat de premiummerken ondervertegenwoordigd zijn alhoewel zij uitstekende auto’s maken. Voor 2023 zijn de onderlinge verschillen relatief klein en springen de Peugeot 408 en Renault Austral in het oog omdat zij de enige finalisten zijn met een conventionele verbrandingsmotor. Wat een nadeel is. Op het gebied van technologische vernieuwing scoren zij minder goed dan de elektrische modellen. De Kia Niro is zowel beschikbaar als benzine, hybrid en full electric.’

Het Belgische jurylid heeft intussen met alle finalisten gereden, maar niet één kon hem helemaal overtuigen. ‘Geen enkele finalist is vrij van kinderziekten, de productie van de Toyota bZ4X is zelfs een tijdlang stilgelegd.’

Begin januari komen de juryleden een laatste keer bijeen voor de ultieme roadtest op en rond het circuit van Mettet. ‘Hopelijk zijn dan alle problemen van de baan. In afwachting waag ik mij niet aan een pronostiek, ik zie geen uitgesproken favoriet. De voorgaande jaren zag ik die wel maar …ik zat er telkens naast.’

Ik koop geen kat in een zak

Stel dat Joost Bolle morgen een nieuwe auto moet kopen, welke wordt dat dan?

‘Ik zou zeker geen nieuwe kopen omdat er nog te veel onbekenden zijn. Het autolandschap is in volle transitie, het EV-modellenaanbod neemt snel toe. Maar elektrische auto’s zijn nog altijd veel te duur voor een doorsneeverdiener. Een vergelijkbaar model met een benzinemotor en lage CO2-uitstoot is al snel 10.000 à 15.000 euro goedkoper. De stroomversnelling en EV-opmars waar de media het constant over hebben, zijn volledig voor rekening van de bedrijfswagenmarkt. De EV-verkoop aan particulieren in ons land stelt niets voor. Zij hebben overschot van gelijk: waar blijven de beloofde laadpalen, wie garandeert mij dat de stroomprijzen niet verder de hoogte inschieten en dat de autofiscaliteit blijft wat ze is? Voor alle duidelijkheid: ik ben voorstander van elektrisch autorijden om evidente redenen, maar ik koop geen kat in een zak.’

