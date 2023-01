Ieder zijn motorfiets

BMW viert dit jaar zijn 100-jarig bestaan. Het begon in 1923 met één type motorfiets. Inmiddels biedt BMW Motorrad een uitgebreid gamma aan motoren van 310 tot 1800 cc, waarin ieder zijn gading kan vinden.

We schrijven 28 september 1923. Die dag opent het auto- en motorsalon in Berlijn en wordt de eerste BMW-motorfiets officieel aan het publiek getoond: een 494 cc tellende boxer-tweecilinder met een vermogen van 8,5 pk. Dat model – de BMW R32 – vormt de basis van het succes van BMW in de daaropvolgende eeuw.

Fast forward naar 2023. De typisch krachtbron met de liggende tegenover elkaar geplaatste cilinders bepaalt nog steeds mee het unieke karakter van de BMW-motorfietsen. De 494 cc’er is door de jaren heen gegroeid naar onder meer een krachtig (meer dan 130 pk) lucht/oliegekoeld modern 1254 cc-exemplaar, de R1250. En er is niet meer slechts één model beschikbaar, maar een reeks uitvoeringen waar de liefhebber zijn keuze uit kan maken. De R1250 is er als een naked bike (de R), als supersportmodel (de RS) als adventure-motor (de GS) en als toermachine (de RT).

Ultieme boxer

De ultieme boxeruitvoering is de R18 met een 1802 cc tellende krachtbron. De R18 maakt deel uit van het heritage-aanbod van BMW, waarmee het Duitse merk tien jaar geleden ter gelegenheid van de 90e verjaardag uitkwam. De R18 is een cruiser met stijlkenmerken van de BMW-motoren uit de jaren dertig van de vorige eeuw, maar met de technologie van vandaag. De R18 is niet alleen beschikbaar als naked cruiser, maar ook als een grote toermachine met zij- en topkoffers en groot windscherm.

De R nineT-reeks is de basis van de heritage-reeks en is sinds 2013 een vaste waarde in het BMW-gamma. De boxer met een cilinderinhoud van 1170 cc drijft een motorfiets aan voor de liefhebber die het essentiële in een motor zoekt en die zijn of haar motor met accessoires verder wil individualiseren.

Urban mobility

BMW Motorrad is echter méér dan een boxer-motor. Voor de motard die comfortabel verre reizen wil maken, is er de K1600 aangedreven door een soepel lopende 1649 cc zescilinder in lijn-krachtbron. Wie de sensatie van snelheid zoekt, kan bij BMW Motorrad kiezen voor de M-serie. De M1000 RR heeft een viercilinder in lijn motor van 999 cc met een vermogen van meer dan 200 pk.

Voor wie het wat rustiger mag, heeft bij BMW de keuze uit de F900- serie en de G-310-reeks. De F900-motor wordt aangedreven door een 895 cc parallel-twin met een vermogen van 105 pk. De G-310 is een budgetvriendelijke 313 cc-eencilinder-motor voor de houders van rijbewijs A2 (maar niet alleen voor hen). Ten slotte is er het aanbod in urban mobility, zeg maar stads- en regioverkeer. Hier biedt BMW scooters met ‘klassieke’ 400 cc benzinemotoren (met een A2-rijbewijs-vriendelijk vermogen van 34 pk) én met moderne elektrische aandrijving. De elektrische CE 04 is er ook in een 11kw (15 pk)-uitvoering, waarmee houders van het rijbewijs B (onder voorwaarden) de openbare weg op mogen. BMW Motorrad kaapte overigens met die CE 04 in 2022 niet alleen de eerste plaats weg van de meest verkochte elektrische tweewieler in België en Luxemburg, maar ook wereldwijd!

