Hulpvaardige hersenen

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Hoe beslissen je hersenen dat je iemand in nood zal helpen? Volgens onderzoek gepubliceerd in eLife vertrekt hulpvaardig gedrag vanuit de hersenzone die er ook voor zorgt dat je vermijdt dat je zelf in de problemen komt. Het inzicht weerlegt de stelling dat je je angstreflexen moet onderdrukken om anderen te helpen.

De basis voor het optreden in nood ligt in de amygdala. De intensiteit van de activiteit in die hersenzone bepaalt of je iemand gaat helpen. De hersenzones voor cognitieve functies spelen zo goed als geen rol. Als je zelfs maar een beetje over een situatie gaat nadenken, grijp je niet in.

New Scientist beschreef welke hersenzones actief worden als je je naaste familie of beste vrienden ontmoet. Dan worden er andere zones ingeschakeld dan bij ontmoetingen met andere mensen. In het laatste geval worden vooral hersenzones actief die instaan voor het geheugen, in het eerste geval zones die een rol spelen bij het bepalen van iemands mentale status.