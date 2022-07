Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Ook Netflix is de hernieuwde interesse, ook uit wetenschappelijke hoek, voor hallucinogene drugs niet ontgaan. Psychedelica kwamen al aan bod in The Mind, Explained, The Goop Lab en Fantastic Fungi. In het vierdelige How to Change Your Mind neemt psychedelisch apostel Michael Pollan, auteur van de gelijknamige bestseller, telkens de geschiedenis, de huidige status en de therapeutische werking van één middel onder de loep: lsd, psilocybine, MDMA en mescaline. Net als in zijn boek laat de minzame Amerikaan daarvoor niet alleen wetenschappers aanrukken, maar ook ‘bekeerlingen’ van alle slag – oorlogsveteranen, jonge moeders, gepensioneerden, studenten… – die getuigen over de mentale impact die psychedelica op hun leven hadden. Zoals Pollan in de reeks zelf vraagt: ‘Als de oorlog tegen drugs stopt, hoe ziet de vrede er dan uit?’