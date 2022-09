Hoe te leven MartHa!tentatief Antwerpen

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Waar hangt Herwig Ilegems deze dagen uit? De acteur die eeuwige roem vergaarde als buurman Herman in de serie Van vlees en bloed hokt samen met theatermaker Johan Petit. In een repetitiekot in Antwerpen broeden ze op een verse versie van Hoe te leven. Dat stuk wortelt in een ‘Mystery Night’, getiteld Hoe te leven, die Petit en cabaretier Wim Helsen op 14 feburari 2015 in het Toneelhuis organiseerden. Ze doken daarvoor elk in hun boekenkast en kozen vier levenswijsheden uit. Rond elke wijsheid brouwden ze een geestig betoog. Nadien bepaalde het publiek welke wijsheid de wijste was. ‘All things are possible’ was de uitkomst van die eerste magische avond. Dat smaakte naar meer. Een pandemie later nodigt Petit Ilegems uit voor een reeks magische avonden. Petit is een veertiger, Ilegems een prille zestiger. Die eeuw aan levenservaring zetten ze in om u opgewekt de nacht in te sturen.