Hilde Van Mieghem

is actrice, regisseur en auteur. Op Canvas loopt het derde seizoen van haar docureeks Als je eens wist. En in juni verschijnt haar debuutroman De drie duifkes. Maar hoe is zij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had zij 48 minuten en 39 seconden nodig.



© illustratie Studio Chapo

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

De oorlog in Oekraïne is verbijsterend. Poetin gaat letterlijk over lijken. Als je zo’n psychopaat in het nauw drijft, wordt het levensgevaarlijk.

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

Met Als je eens wist doe ik toch een poging. Onze samenleving sluit veel te vaak de ogen voor geweld in gezinnen, terwijl er dringend behoefte is aan een heuse ‘war on trauma’.

Wat is uw grootste prestatie?

Dat ik heel wat verloren gelopen kinderen in huis heb gehaald en hen de hand heb gereikt. Gezien mijn eigen verleden, ben ik trots dat ik de ketting van geweld heb kunnen doorbreken.

Wat is uw grootste mislukking?

Mijn huwelijk.

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

Ja! Als kind wilde ik het liefst zigeunerin worden, altijd was er de drang om weg te zijn. Intussen heb ik een prima evenwicht gevonden: overwinteren in Italië om te schrijven en ’s zomers in Antwerpen leven.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

In mijn eentje zijn. Dagen waarop ik gestraft was en op mijn kamer moest blijven: heerlijk. Of in Nieuwpoort urenlang door de duinen zwerven en hele monologen voeren in mijn hoofd.

Doet u iets bijzonders voor het milieu?

Ik doe mijn best, door de auto te laten staan en te sorteren. Maar door de hoge energieprijzen gebruik ik mijn houtkachel steeds vaker en daar voel ik me schuldig over.

Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?

Wat me gek maakt, is dat ik continu afgeschilderd word als een drankorgel.

Praat u weleens tegen uw huisdier?

Altijd, met mijn hond Wilson.

Van welke beslissing hebt u het meest spijt?

Van geen enkele. Ik heb altijd gewaagd geleefd, maar nooit roekeloos.

Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn?

Uiteraard is de situatie anders, maar ik vrees dat de uitkomst wel eens hetzelfde zou kunnen zijn: een wereldoorlog. Helaas leeft er nu, net als toen, een passie voor onwetendheid: zo veel mensen willen het niet zien.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

Brieven aan Milena van Franz Kafka bood me veel troost tijdens mijn scheiding. Het drama van het begaafde kind van Alice Miller inspireerde me om moeder te worden. De schilderijen van Mark Rothko hebben me altijd ontroerd, door hun eeuwigheidsgevoel. En Het zotte geweld van Rik Wouters weerspiegelt mijn uitbundigheid.

Waarover zou u meer willen weten?

Over alles. Als kind wilde ik al alle talen spreken.

Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen?

Ik heb heel wat benefietavonden georganiseerd en kinderen geholpen.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

Mezelf. En een balans vinden tussen autonomie en gebondenheid.

Vindt u seks overschat?

Dat heb ik heel lang gevonden, tot ik ontdekte wat een orgasme was. Intussen weet ik dat goede seks niet te versmaden is.

Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien?

Mijn vader stierf 17 jaar geleden, en ik hoop nog steeds dat ik hem ooit terugzie in een droom. Mijn moeder heeft met mij gebroken sinds Als ik eens wist. Maar dit jaar belde ze me weer voor mijn verjaardag.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Vroeger wel. Maar als ik schrijf, dreig ik mezelf helemaal te verliezen.

Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt?

Kunnen we dan nog wel vluchten?

Wat hebt u geleerd in het leven?

Dat je erop mag vertrouwen dat de dingen wel goed komen. Dat het leven eindig is. En dat je je ego opzij moet zetten. Drie levenslessen die ik van mijn vader meekreeg.