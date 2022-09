Hester Blommaert (25) doet in Grenoble doctoraatsonderzoek naar cacao. De plant die ons chocolade levert, kan te veel cadmium bevatten en daar zoekt ze een oplossing voor.



Hoe wordt chocolade gemaakt?

Hester Blommaert: In de vruchten van die cacaoboom zitten zaden, de cacaobonen. Na de oogst worden de cacaobonen gefermenteerd. Dat wil zeggen dat de suikers in de cacao worden omgezet in alcohol door gisting. Daarna wordt de alcohol door middel van bacteriën omgezet tot zuren. Dat hele proces verbetert de smaak en maakt de zaden los van hun omhulsel. Daarna worden de zaden gedroogd en geroosterd. Vervolgens worden ze vermalen tot een cacaomassa, waarna ze klaar zijn voor verdere verwerking. Het hele proces is dus zeer arbeidsintensief.

Wat onderzoekt u precies?

Blommaert: Ik onderzoek hoe cadmium circuleert in cacaoplanten. Cadmium is een zwaar metaal dat toxisch is voor mensen. Voor niet-rokers gebeurt de grootste inname van cadmium via voedsel. Cadmium zit niet alleen in cacao, maar ook in rijst, groenten en vlees. De Europese Unie wil dat we zo weinig mogelijk cadmium binnenkrijgen en reguleert daarom de hoeveelheid cadmium in ons voedsel. Daarom is het belangrijk voor cacaoproducenten om te weten hoe cadmium vanuit de bodem in de zaden raakt. Zeker bij cacaoplantages in de buurt van mijnbouw is dat nuttig.

Wat kunt u daartegen doen?

Blommaert: We zoeken naar variëteiten die minder cadmium opnemen. Of je kunt de chemie van je bodem aanpassen zodat de plant minder cadmium opneemt. Door bijvoorbeeld kalk te strooien op de bodem van de plantage kun je de zuurtegraad veranderen, wat de beschikbaarheid van cadmium voor de plant reduceert. Maar er worden momenteel nog andere pistes onderzocht.

Waarom doet u dat onderzoek in de Alpen in Grenoble en niet waar er cacao groeit, rond de evenaar?

Blommaert: In Grenoble staat een synchrotron, een soort deeltjesversneller. Door elektronen te versnellen wordt een bepaald soort licht gegenereerd. Met dat licht kan ik onderzoek doen naar het cadmium in de cacaozaden en -bladeren. Met een gewone microscoop zou dat onmogelijk zijn.