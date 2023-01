Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Bij een bloeding tussen schedel en hersenen moet soms een gaatje worden geboord in de schedel om ze te stelpen. Met een speciale vloeistof worden bloedresten dan verwijderd. Als die op lichaamstemperatuur wordt gebracht in plaats van op kamertemperatuur is de kans op herstel groter. (JAMA Neurology)