Héritier Tipo

werd dit jaar verkozen tot nieuwe Ketnet-wrapper en is ambassadeur van De Warmste Week.



Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

Dat ik door de ketnetters was verkozen tot nieuwe wrapper. Ik heb nog nooit zo hoog gesprongen.

En wat maakte u boos?

Ik word bijna nooit boos en probeer altijd positieve energie uit te stralen. Maar als anderen die opslokken, kan dat me wel kwaad maken.

Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2021 hebt u gerealiseerd?

2022 was een topjaar: ik werd niet alleen verkozen tot Ketnet-wrapper maar heb ook deelgenomen aan I Can See Your Voice, waarna ik heel veel fijne reacties heb gekregen.

Wat was uw grootste ontdekking van 2022?

Dat mensen je zeer veel kunnen gunnen.

Wat was het beste boek van 2022? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest?

Mijn handboek boekhouden van op school: nu ik veel freelance jobs heb, is het goed om te weten hoe je een factuur opstelt. Veel films heb ik niet gezien, maar van Black Panther heb ik echt genoten. Qua tv-series vond ik The Crown heel goed, net als Season of Sex: spannend en zonder taboes. En beste artiest: Camille en Damso zijn top, maar doe toch maar Rihanna, met haar geweldige comeback.

Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2022?

Ik eet graag fastfood en ga soms wel drie keer per week naar een McDonald’s. Maar dit jaar ben ik ook eens gaan eten bij Beaucoup Fish in Brussel: verrassend licht en lekker. Al blijft de keuken van mijn moeder altijd de beste.

Wat was de mooiste plek die u dit jaar hebt ontdekt?

Af en toe neem ik in mijn eentje de trein naar een willekeurige stad. Onlangs ging ik zo naar Keulen, waar ik langs een brug wandelde met een heel bijzondere vibe.

Wie is voor u de persoon van 2022?

Mijn moeder, hoe cliché dat ook klinkt. Het is waanzinnig hoe hard ze mij steunt. Toen ik een jaar of acht was, stuurde ze me als Franstalige jongen naar het Nederlandstalige onderwijs. Zij besefte hoe belangrijk die tweetaligheid later zou zijn. En kijk: nu mag ik presenteren op een Vlaamse zender.

Hoe en met wie viert u kerstavond?

Kerstmis met de fam, Nieuwjaar met de friends. (lacht) De hele familie komt samen, we vieren, praten bij, lachen veel, eten lekker en drinken wat wijn.

Welk sociaal medium gooit u eruit?

Twitter.

Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen?

Ik gebruik nog steeds het account van mijn broer en ik vermoed dat hij het wel zal vernieuwen. Al valt er ook zo veel te ontdekken op gratis streamingdiensten, zoals VRT MAX.

Wat was de strafste sportprestatie van 2022?

Die maak ik deze week mee: voor De Warmste Week fiets ik van Oostende naar Hasselt.

Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden?

We hadden al meer kunnen doen. Kijk bijvoorbeeld naar de overstromingen, ook in ons land: dat maakt me bang. Maar ik blijf hopen dat het goed komt. Zonder hoop ben je nergens.

Wie wenst u snel verzoening toe?

Iedereen op deze aarde.

Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2023?

Voor mezelf: een mooi jaar waarin ik groei als mens. Voor mijn vrienden: een uniek jaar vol verrassingen. Voor zover ik weet heb ik geen vijanden, maar mochten die er toch zijn: veel liefde.