Milieubewust eten? Kijk wat je eet en waar het vandaan komt.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Discussies over in welke mate een activiteit bijdraagt tot de klimaatopwarming raken vaak verhit omdat ze afhangen van welke parameters worden gebruikt. Ook een studie uit Nature Food, die concludeerde dat het transport van onze voeding veel meer bijdraagt tot de klimaatopwarming dan tot dusver werd aangenomen, kreeg daarom felle kritiek.

Oudere studies besloten dat het transport van voedsel van de plaats van productie naar die van consumptie 4 à 6 procent van het effect van de menselijke voedingscyclus op de klimaatopwarming vormt. De nieuwe studie klokte echter af op 20 procent. Ze bracht ook de transportkosten verbonden aan de voedselproductie, en niet uitsluitend de distributie, in rekening. Het gaat onder meer om kosten voor de verplaatsing van meststoffen en landbouwmateriaal.

De conclusie werd onder vuur genomen door wetenschappers die stellen dat het klimaateffect van je voeding veel sterker afhangt van wat je eet dan van waar het vandaan komt. Een kilo lokaal geproduceerd rundvlees veroorzaakt een uitstoot van 99 kilogram CO2, terwijl dat voor een kilo bananen slechts 0,9 kilogram is. En de CO2-voetafdruk van lokaal in serre gekweekte tomaten is veel hoger dan die van tomaten uit een warm land. Wie milieubewust wil eten, moet dus met veel factoren rekening houden. Een tip: in de herfst lokaal geproduceerde appels eten is heel klimaatvriendelijk.