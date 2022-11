Hans Vandekerckhove Adornesdomein Brugge

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

In de merkwaardige vijftiende-eeuwse Jeruzalemkapel van het Adornesdomein in Brugge toont Hans Vandekerckhove kleine schilderijen met vogels, knikkers, bolle spiegels en zelfportretten, die zijn fascinatie voor licht ademen. Hij liet zich daarbij inspireren door Jan Van Eyck, wiens schilderij Sint-Franciscus ontvangt de stigmata ooit tot de collectie van Anselm Adornes behoorde. In een handvol levensgrote portretten – een momentopname die de voortschrijdende tijd wil bevriezen – toont Vandekerckhove dan weer zijn affiniteit met Henri Matisse en David Hockney. Zijn precieze, warme en kleurrijke olieverfschilderijen boordevol betekenisvolle details nodigen door hun afmetingen, zinderende kleuren en verbluffende perspectiefwerking de toeschouwer uit om binnen te stappen in zijn wondere, magische wereld.