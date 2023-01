Hans Vandekerchove

‘Als je een tuin en een bibliotheek hebt, zal het je in het leven aan niets ontbreken’, zou Cicero ooit hebben gezegd en de Gentse kunstenaar Hans Vandekerckhove (°1957) is het met de oude Romein vast volmondig eens. Natuur en kennis van de kunstgeschiedenis hebben altijd een prominente rol gespeeld in diens poëtische, licht bevreemdende oeuvre dat zowel naar popartgoeroe David Hockney knipoogt als naar de kleurcapriolen van Henri Matisse en Pierre Bonnard.

Met Walking with Writers – het resultaat van fictieve wandelingen met schrijvers en filosofen onder wie Céline, Rimbaud en Wittgenstein – is Vandekerckhove aan zijn tweede solo bij Tatjana Pieters toe. Daarin varieert hij opnieuw volop op zijn favoriete thema’s: bomen, bossen, bergen, en af en toe ook een mens die verdacht veel op de kunstenaar zelf lijkt. Het zijn mentale landschappen waar spanning en ritme in zit, als vegetatieve architecturen, en die iets mysterieus in zich dragen. Omdat ze niet zozeer de wetten van de natuur volgen, maar wel die van Vandekerckhove: een romantische ‘Wanderer’ in de beboste schemerzone tussen het gedroomde en het werkelijke, het sensuele en het zakelijke.