Terug naar Marokko

De controversiële imam is uitgewezen naar Marokko. Hassan Iquioussen was deze zomer naar België gevlucht vanuit Frankrijk, waar de autoriteiten hem als een haatprediker beschouwen. Hij had geen geldige verblijfsvergunning en zat sinds november in een gesloten centrum. De imam postte preken op sociale media, doorspekt van antisemitisme, seksisme en homofobie.