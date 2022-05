Haar laatste conflict

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Het is een beeld dat doet denken aan de Kruisafneming van Rubens of het Vlot van de Medusa van Géricault. Vanwege de compositie, zeer zeker, maar er is ook de min of meer vergelijkbare dramatiek.

Het beeld toont de niet bepaald rustige weg naar de laatste rustplaats van Shireen Abu Akleh, Palestijns-Amerikaanse journaliste bij Al Jazeera. Abu Akleh was 51 en bracht meer dan een kwarteeuw verslag uit van het conflict in het Midden-Oosten. Ze werd vorige week neergeschoten door Israëlische militairen op de Westelijke Jordaanoever.

Op weg naar de begraafplaats vormde zich afgelopen vrijdag een rouwstoet van honderden Palestijnen. Volgens de Israëlische politie ging het voornamelijk om ‘relschoppers’ en was een gewelddadige ingreep noodzakelijk om de openbare orde te handhaven. De mannen die haar kist droegen, werden daarbij duidelijk niet gespaard.

Het brute optreden van de Israëlische politie werd veroordeeld door het Witte Huis, de Verenigde Naties en de Europese Unie.