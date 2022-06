Gustavo Petro – Ex-guerrillero wordt president

Colombia krijgt voor het eerst een linkse president. ‘Vandaag is een feestdag voor het volk’, reageerde Gustavo Petro. De oud-burgemeester van Bogota voerde campagne voor een basisinkomen, meer overheidsjobs en bredere toegang tot hoger onderwijs. Petro wil dat alles financieren door de rijken zwaarder te belasten. De linkse politicus was in de jaren 80 guerrillero bij de rebellenbeweging M-19. Petro zat 18 maanden in de cel voor verboden wapenbezit. Nadien studeerde hij economie aan de UCLouvain.