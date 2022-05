Gerhard Schröder – Paria door pijpleiding

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De voormalige Duitse bondskanselier stapt op bij het Russische staatsoliebedrijf Rosneft. Het Europees Parlement dreigde Schröder op de zwarte lijst te zetten als hij geen ontslag nam. De ex-politicus is sinds het begin van de oorlog in Oekraïne een paria in Duitsland. Schröder lobbyde voor de Russische olie- en gasindustrie en voerde campagne voor het Nord Stream-project, de gaspijpleiding van Rusland naar Europa. Het Duitse parlement trok privileges in die Schröder als oud-kanselier geniet.