Georges-Louis Bouchez – Geeft jongeren geld

De MR-voorzitter wou de socialisten de loef afsteken op 1 mei. Bouchez stelt voor om jongeren tussen 18 en 25 jaar 25.000 euro te schenken. Het bedrag kan in één keer opgenomen worden of in schijven van 300 euro per maand. Het moet dienen om studies, een eerste woning of een bedrijfsactiviteit te financieren. De Franstalige liberaal wil zijn plan betalen door sociale uitgaven voor jongeren terug te schroeven. Wie een werkloosheidsvergoeding ontvangt, heeft geen recht op de premie.