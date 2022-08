Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Sommige medewerkers van Kind&Gezin en vroedvrouwen in ziekenhuizen raden jonge ouders bedenkelijke alternatieve therapieën aan, stelt Brecht Decoene.

Eerst even dit: de medewerkers van Kind en Gezin (K&G) leveren meestal uitstekend werk. Net zoals de meeste vroedvrouwen, in ziekenhuizen of andere verenigingen. De toewijding waarmee ze pasgeborenen verzorgen en jonge moeders ondersteunen, is grandioos. Hun geduldige behulpzaamheid boezemt broodnodig vertrouwen in op vaak onzekere momenten. Hen ook maar één seconde verdenken van een gebrek aan engagement, zou beledigend zijn.

Waar ik me zorgen over maak, is de medische bagage die hen is aangereikt. Is die wel toereikend? Want ondanks hun opleiding – waarbij de lat hoog zou moeten liggen – blijken sommigen van hen voorstander van alternatieve behandelingen die niet ondersteund worden door de wetenschappelijke literatuur. Dat tast de geloofwaardigheid van hun organisatie en beroep aan.

Als kersverse ouders werden mijn vrouw en ik twee jaar geleden voor het eerst geconfronteerd met zulk advies. Al snel na zijn geboorte werd duidelijk dat de slikbeweging van mijn eerste spruit niet optimaal verliep. Een vroedvrouw in de kraamkliniek suggereerde daarom osteopathie. Tijdens de bevalling had dat nekje nogal wat te verduren gekregen, stelde ze. Ze opperde dat er mogelijk sprake was van een blokkade in zijn ‘parasympathische zenuwstelsel’.

Dat klinkt natuurlijk bijzonder medisch onderlegd, maar toch ging mijn skeptische alarm meteen loeiend af. Ik deed een vlugge check op de website van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en vond daar een document dat stelde dat er zo goed als geen betrouwbaar bewijs bestaat voor het nut van osteopathie. Toen ik de vroedvrouw dat voorlegde, stelde ze dat ze zich baseerde op de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Maar op de site van de WHO vond ik daarover vreemd genoeg niet meteen iets terug.

Ik nam daarom contact op met een medeskeptica en arts. Zij bevestigde dat op de WHO-site helemaal niets over osteopathie bij zuigelingen staat. Ze raadde me een bezoek bij de kinderarts aan, want ze huiverde bij de gedachte aan dat soort manipulaties bij pasgeborenen. In Nederland is er ooit een meisje van drie maanden oud gestorven door zulke nekmanipulaties.

Een week later moesten we naar K&G voor een gehoortest. Toen we vermeldden dat onze zoon ook wat last had van krampjes, luidde het advies: druppels van Mama Natura Coli. Het zei me niet meteen iets. Het bleek te gaan om een homeopathisch middel. Gebaseerd dus op de ‘alternatieve geneeswijze’ die beweert dat de patiënt geneest dankzij een ‘actief bestanddeel’ dat astronomisch verdund is in water. Die zogenaamde geneeskunde bestaat al lang maar is nog nooit ondersteund door enige wetenschappelijke evidentie. Waarom raadt iemand van K&G dan zoiets aan?

Enkele weken later raakte mijn zoons slikprobleem vanzelf opgelost. Ook de krampen namen af. Maar mochten minder skeptische mensen de ‘therapieën’ geprobeerd hebben en was ook de toestand van hun baby vervolgens verbeterd, dan hadden ze wellicht volledig onbestaande causale verbanden gelegd.

Het zijn maar twee van vele voorbeelden. In bijna een derde van onze ontmoetingen met iemand van K&G of andere vroedvrouwen werden we geconfronteerd met ronduit bedenkelijk advies. Dat roept vele vragen op. Is de opleiding wel sterk genoeg? Of de instroom en selectie in het werkveld? Er lijkt me nog veel werk aan de winkel. Kan minister Crevits zich daar eens over buigen?