Frank Vandenbroucke – Geen btw op fruit

De minister van Volksgezondheid wil de btw op groenten en fruit terugbrengen naar nul. Momenteel geldt er een tarief van 6 procent, maar een recente Europese wetswijziging maakt het mogelijk om de btw af te schaffen voor gezonde producten. Om de maatregel te betalen, stelt Frank Vandenbroucke (Vooruit) voor om de accijnzen op sigaretten te verhogen. ‘Bij ons zijn die nog altijd een stukje goedkoper dan in Nederland of Frankrijk’, zegt hij in Het Laatste Nieuws.