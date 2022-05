Frank Tans – Grootgrondbezitter

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De zakenman heeft 500 hectare landbouwgrond gekocht van de adellijke familie t’Kint de Roodenbeke. De koop gebeurde vorig jaar in alle discretie, maar staat nu in het Staatsblad. De grond is gelegen in de gemeentes Damme, Wielsbeke en Roeselare. De aankoopprijs blijft geheim, net als Tans’ plannen met de grond. De transactie maakt de Limburgse investeerder, vooral bekend om zijn winkelvastgoed, in één klap een van de grootste private grondbezitters van Vlaanderen.