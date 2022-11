Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Ziet goede dingen in het communisme

Jozef Stalin was een massamoordenaar, toch wil Sofie Merckx ‘niet zwart-wit kijken naar de geschiedenis’. ‘Dat het nazisme is verslagen, is ook dankzij de Sovjet-Unie’, zegt de PVDA-politica in De Zondag. ‘Het communisme heeft goede dingen gerealiseerd. Zie de gratis gezondheidszorg in Cuba. Ik wil daarom met nuance kijken naar deze experimenten.’