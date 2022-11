Finis Terrae / Antwerpen

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Een ingeslagen meteoriet in de tuin van de kathedraal, een spoor van plastic sandalen in Museum Plantin-Moretus, werken van Thierry De Cordier en Ben Sledsens in het Snijders&Rockoxhuis: na vijf jaar krijgt het Antwerpse kunstparcours Ecce Homo een sequel met Finis Terrae, opnieuw georganiseerd door Galerie Geukens & De Vil en opnieuw met Eric Rinckhout en Lien Craps als curatoren. Bekende en minder bekende kunstenaars van Belgische bodem denken na over ‘het einde der aarde’, of toch over de fragiele staat van onze planeet. De werken – met ook Francis Alÿs, David Claerbout en Anne-Mie Van Kerckhoven – vindt u op dertien vaak onverwachte locaties verspreid over de stad. Bij de expo hoort ook een fraai boek, uitgegeven bij Hannibal. Kunst voor wanneer het armageddon komt, maar hopelijk toch vooral voor hier, nu en later.