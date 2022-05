Fabrice Leggeri – De loyale grenswachter

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De directeur van de Europese grenswacht Frontex biedt zijn ontslag aan. In de Franse pers verscheen een gelekt onderzoek van de EU-antifraudedienst OLAF dat vernietigend was voor het beleid van Fabrice Leggeri. Frontex was betrokken bij illegale pushbacks (het terugduwen van bootjes van asielzoekers op de Middellandse Zee). Volgens de lekken zou Leggeri zich ook ‘deloyaal hebben opgesteld jegens de EU’ en een schrikbewind voeren tegenover zijn medewerkers. De Franse ex-diplomaat Leggeri was sinds 2015 directeur van Frontex.