Expo Rose Wylie / SMAK, Gent

88 is Rose Wylie inmiddels, maar de laatste jaren is de Britse kunstenares hipper dan ooit. In 2013 stelde ze voor het eerst tentoon in Tate Britain. In 2015 trad ze toe tot de Royal Academy. Nu gaat haar spontaan ogende, sociaal gechargeerde werk de wereld rond. In haar eerste solo in België presenteert SMAK Gent recente en nooit eerder getoonde schilderijen en tekeningen van Wylie. Ze schildert al haar hele leven, maar haar carrière begon pas echt in de jaren tachtig. Een cartooneske kop, een flard tekst, een koddige kater… Haar werken zitten tussen popart en neo-expressionisme in, mengen politiek met privé, en behandelen thema’s zoals oorlog, klimaat, celebrity’s en de representatie van de vrouw. Ze komen direct binnen, zonder excuses en zonder bullshit, maar met humor, goesting en vette klodders verf. Rinus Van de Velde is een grote fan. Nu u nog.

Tot 30.04