Expo Philippe Van Snick / SMAK, Gent

Ellipsen die over elkaar kronkelen. Witte gipsplaten die een soort kaartenhuis vormen. Kleurvlakken die serieel geordend zijn. Een pingpongtafel. Ze maken deel uit van Philippe Van Snicks Dynamic Project, een retrospectief dat is opgevat als een wandeling door het veelomvattende, langs conceptuele en minimalistische kunst flanerende oeuvre van de in 2019 overleden kunstenaar. Joseph Beuys en Marcel Broodthaers kijken geamuseerd toe, zelfs letterlijk, maar Van Snick geeft aan de orde der dingen een persoonlijke draai. Wiskundige principes, zoals het tienkleurenpalet dat hij steevast bezigde, spelen een centrale rol. Maar hoe cerebraal zijn fotoreeksen, raamkozijnen, kartonnen dozen en staketsels die poseren als zelfportretten ook ogen, er zit gevoel, poëzie en zelfs humor in. Kunst die pingpongt tussen het monumentale en het intieme, het objectieve en het organische.