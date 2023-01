Expo Conversations with Raoul De Keyser. Friends in a Field / Mu.ZEE, Oostende

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Schilder Raoul De Keyser overleed in 2012. Tien jaar later brengt Mu.ZEE dertig schilderijen uit de periode 1964-2012 samen met werk van andere schilders en beeldhouwers, die net zoals De Keyser op de grens van figuratie en abstractie werken en een bepaalde gevoeligheid gemeen hebben. Onder hen Luc Tuymans, René Daniëls en Rebecca Morris, en minder bekende namen als Forrest Bess en Betty Parsons. Het levert een frisse tentoonstelling op, die laat zien dat De Keyser een ongrijpbaar, meesterlijk en volstrekt uniek schilder was. Zijn borstel streelt en strijkt tegen de haren in, zijn verf fluistert, spreekt, schreeuwt en stottert. Zijn vroege werk biedt een kleurrijke kijk op de werkelijkheid, zijn latere werk is ingekeerd en ernstig, speels en ironisch. Altijd is het een ode aan fantasie, tegendraadse schoonheid en de toverkracht van verf.