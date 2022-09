Ex De Kempvader Antwerpen

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Sinds 2020 bestormt Tom Van Dyck opnieuw de planken met stukken die schuren én doen schateren. Vorig jaar schitterde hij onder meer in Samuel Becketts Wachten op Godot (Toneelhuis). Nu speelt hij met Alice Reijs, Lucas Van den Eynde en Marthe-Geke Bracht Ex, een tekst van Theatergroep Carver. Tussen 1991 en 2013 speelde dat collectief verhalen van de Amerikaan Raymond Carver. Tot de drankduivel toesloeg, was hij dé meester van het kortverhaal. Zijn bundel What We Talk About When We Talk About Love (1981) is een klassieker. Met een sobere pen en veel zwarte humor omschrijft hij de bokkensprongen die een mens maakt om te verbergen wat een brokkenparcours zijn leven is. Ook zo in Ex. We belanden in de living van Ted en Vera. Zij ontvangen Bob en zijn lief Sonja. Ted en Vera spreken af dat ze Bobs ex-vrouw – tevens Vera’s hartsvriendin – niet zullen vernoemen. Uiteraard lukt dat niet.