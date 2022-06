Eric Van Rompuy – Prijs van volksmoordenaar

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Voor 36 jaar dienst in het parlement ontvangt de CD&V-politicus het grootkruis in de Orde van Leopold II. ‘Dan krijg je dus een prijs die verwijst naar een gewetenloze volksmoordenaar die miljoenen Congolezen tot slachtoffer heeft gemaakt’, reageert Eric Van Rompuy. Toch zal hij de onderscheiding niet weigeren. Van Rompuy stelt voor om de prijs te vernoemen naar koning Boudewijn. Ook Emir Kir (onafhankelijk) en Francis Delpérée (Les Engagés) krijgen eretekens in de Orde van Leopold II.