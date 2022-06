Emmanuel Macron – Zoekt bondgenoten

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De Franse president verliest zijn absolute meerderheid in het parlement, al is zijn partij Ensemble! met 289 zetels wel ruim de grootste. Het linkse blok Nupes wordt de grootste oppositiefractie, maar het is vooral de zetelwinst van het extreemrechtse Rassemblement National van Marine Le Pen die het verschil maakt. Om wetsvoorstellen goedgekeurd te krijgen, moet Macron op zoek naar bondgenoten. De rechtse Les Républicains zijn een logische kandidaat, maar zij kiezen voor de oppositie.