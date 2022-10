‘Ik ben trots op het bedrijf van mijn vader, maar ik wil vooral mijn eigen weg gaan als actrice.’ Maak kennis met Emma Moortgat (27).



Waarom volgde u dan toch een managementopleiding?

Emma Moortgat: Mijn ouders vonden het belangrijk om eerst een ‘algemener’ diploma te behalen. Dat legt een fundament onder je carrière. Daarom behaalde ik in het Frans een bachelor in management aan de ICHEC Brussels Management School. Wat ik daar heb geleerd, komt misschien nog weleens van pas.

Als u later toch gaat werken in het familiebedrijf Duvel-Moortgat?

Moortgat: Ik bewonder mijn vader voor wat hij doet in zijn brouwerij en Duvel is een fantastisch product. Thuis wordt er aan tafel natuurlijk geregeld gepraat over het bedrijf. Ik volg het van nabij, maar acteren is wat ik echt wil doen.

En daarom ging u naar Parijs?

Moortgat: Ik volgde parallel met mijn bachelor avondlessen drama in Brussel. Toen al groeide het idee dat ik actrice wilde worden, maar ik heb eerst nog een Global Master’s in Management aan de London School of Economics behaald. Daarna schreef ik me in voor de Cours Florent in Parijs en ben ik voluit voor het acteren gegaan. Ik ben drie jaar in Parijs gebleven.

Waarom wilde u per se actrice worden?

Moortgat: Ik vind het moeilijk om dat in woorden uit te drukken. Het is vooral een gevoel. Ik heb het van nature moeilijk om iets los te laten. Acteren helpt daarbij, het werkt verlossend.

Welke rollen hebt u al gespeeld?

Moortgat: De eerste twee waren kleine bijrollen, in de film Dealer van Jeroen Perceval en in de familiefilm De familie Claus 2 van Ruben Vandenborre, waarin ook Jan Decleir meespeelt.

Waar bent u nu mee bezig?

Moortgat: Ik heb mijn eerste hoofdrol beet. Ik speel Laura, een van de hoofdfiguren in de ‘nieuwe’ Dertigers. Ik heb ook een bijrol in de nieuwe serie Knokke Off (uit in 2023), en in de Engelstalige oorlogsfilm The Last Front.

Vindt u het vervelend dat mensen altijd vragen of u de dochter bent van…?

Moortgat: Nee. Maar ik begin er nooit zelf over. Ik wil mijn eigen naam maken.