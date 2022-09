Elke Belg minstens één keer laten proeven van de nieuwe pils Tout Bien. Dat is het eerste doel van Emiel Huughe (25).



Wie is Emiel Huughe?

Emiel Huughe: Een echte Gentenaar die marketing studeerde en als stagiair ging werken bij Intuo, een start-up van Gilles Mattelin. Nadat Gilles zijn bedrijf had verkocht en was begonnen met zijn nieuwe bedrijf Henchman, dat software ontwikkelt voor advocaten, vroeg hij me om te komen. We zijn intussen beste vrienden.

Van software naar bier is een hele stap.

Huughe: Anderhalf jaar geleden leerde ik Average Rob (Robert Van Impe, Belgisch comedian, youtuber, acteur en radiopresentator, nvdr.) kennen via Gilles. Rob vertelde dat hij ervan droomde om ooit zijn eigen pils te drinken. Een dag later beslisten we met ons drieën om de sprong te maken.

Waarom een pils? Nieuwe brouwers proberen het meestal met speciaalbieren.

Huughe: Op onze website omschrijven we ons als drie mannen die zo stom zijn om de grote brouwers aan te vallen. Sommigen vinden dat ook echt dom omdat ze denken dat het ons nooit zal lukken. Anderen vinden het net interessant omdat op de pilsmarkt al decennia niets nieuws is gebeurd. Qua smaak past Tout Bien tussen het rijtje bekende frisse pilsen. Met het merk en de community eromheen onderscheiden we ons.

Vanwaar de naam Tout Bien?

Huughe: Rob is van Hoeilaart en dat antwoorden ze daar als je een paar pintjes op hebt en iemand vraagt hoe het gaat. ‘Tout bien’ betekent dus: je bent niet dronken, maar wel licht in het hoofd.

Hoe lopen de zaken?

Huughe: Zeer goed. In februari lieten we twee keer 25.000 blikjes brouwen om te verkopen via onze website. Daarna heeft Delhaize contact met ons opgenomen om onze pils in de rekken te zetten. Ze hebben er meteen 250.000 besteld. 250.000 andere blikjes verkopen we via de horeca en drankenhandelaars en binnenkort ook bij andere retailers.

Wat is jouw rol bij Tout Bien?

Huughe: We doen bijna alles samen, maar Gilles legt zich eerder toe op het financiële. Rob en ik nemen onder meer de marketing, de contacten met de verdelers en het design van onze producten voor onze rekening.

Wat is jullie ambitie?

Huughe:(lacht) Onze eerste ambitie is om elke Belg te laten proeven van onze pils. Dat zijn dus 11 miljoen blikjes.