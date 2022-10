Els van Doesburg – Brede volkspartij

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De N-VA-schepen uit Antwerpen vindt dat ‘CD&V en N-VA een nieuw verhaal moeten schrijven als brede volkspartij.’ In een interview met De Zondag zegt Els van Doesburg dat ‘Sammy Mahdi een natuurlijke bondgenoot is, niet Conner Rousseau’: een verwijzing naar de toenadering tussen de N-VA en Vooruit. CD&V-voorzitter Mahdi wijst Van Doesburg af: ‘Ik zie fundamentele verschillen tussen mijn partij en de N-VA.’ Mahdi verwijst onder meer naar de crisis in de Vlaamse regering over de kinderbijslag.