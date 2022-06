Elisabeth Meuleman (Groen): ‘Dit wijst op een zesjescultuur bij de N-VA’

‘Verlaag de leerplicht naar 3 jaar’, zegt Vlaams Parlementslid en kandidaat-voorzitter Elisabeth Meuleman (Groen) na opnieuw een alarmerend onderwijsrapport.



Zesdejaars uit het lager onderwijs scoorden vorig jaar aanzienlijk lager in peilingstoetsen dan hun leeftijdsgenoten in 2016, zo blijkt uit een studie. Een nieuwe alarmbel, zegt Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA), die bindende instapproeven voor beginnende leerkrachten voorstelt. ‘Maar dat is geen oplossing voor de problemen van nu’, zegt Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman.

Waarom niet?

Elisabeth Meuleman: Met zo’n hakbijl riskeert de minister talent te missen. Soms beginnen gemotiveerde studenten met onvoldoende voorkennis aan een opleiding. De hogeschool of universiteit kan ervoor zorgen dat ze bijbenen. Belangrijker is het traject ná de studie. De minister moet vermijden dat de shock tussen studie en praktijk zo groot is. Bij het lesgeven worden nieuwbakken leerkrachten overdonderd, ze krijgen te weinig begeleiding.

Wat moet Weyts dan doen?

Meuleman: Alles valt of staat met voldoende goede leerkrachten, dat weten we al langer dan deze kabinetsperiode. De N-VA zit al 18 jaar in de regering en levert al drie jaar de onderwijsminister. Dat wijst toch echt op een zesjescultuur bij de partij. Voorzitter Bart De Wever is Vlaams Parlementslid, maar we horen hem alleen vanuit de koffiekamer interviews geven. Er moet nú een plan komen om meer mensen voor de klas te krijgen. Wij stellen voor om met werkgevers en vakbonden een lerarenpact te maken. In het basisonderwijs moeten mensen met een masterdiploma kunnen werken – die voldoende worden betaald. En we moeten mannen én mensen met een migratieachtergrond overtuigen om voor het lerarenberoep te kiezen. Maar denk ook aan het aantrekken van onderwijsassistenten, zodat de leerkrachten met de essentie bezig kunnen zijn, lesgeven.

Wij kunnen 20 procent halen. Dan móét Rousseau zijn aandacht wel verleggen van de N-VA naar ons.

Dat klinkt goed, maar zowat alle sectoren smeken om personeel. Waarom zou de aanwerving die u voorstelt überhaupt lukken?

Meuleman: Dat kan onder meer door het aanmoedigen van zij-instromers, mensen die vanuit een ander beroep leraar willen worden. In Kortrijk loopt een project waarbij zij-instromers vanaf dag één worden ondergedompeld in de praktijk en tegelijkertijd begeleid én betaald worden. De minister laat dat wel toe, maar trekt er geen financiële middelen voor uit. Ik heb al vaak berichten gekregen van bijvoorbeeld een maatschappelijk werker die wel wil overstappen naar het onderwijs, maar twijfelt omdat hij in het begin geen loon krijgt.

De N-VA hamert op het belang van de taal. Volgens parlementslid Koen Daniëls wil uw partij daar niet over spreken.

Meuleman: Ik weet niet waar hij dat haalt. Wij zijn de eersten om het belang van de taalverwerving vanaf de kleuterklas te benadrukken. Daarom stellen we voor om de leeftijd voor leerplicht te verlagen naar 3 jaar, weliswaar om deeltijds naar school te gaan. En dan is er nog het grote taboe voor de N-VA. Er is veel wetenschappelijk bewijs dat als je positief staat tegenover andere moedertalen, kinderen zich meer op hun gemak voelen en sneller Nederlands leren. Maar dat mag dus niet. Nochtans laat men voor Oekraïense kindjes nu wel toe dat Oekraïense leerkrachten hen hier helpen om de brug te slaan.

Iets anders, op 11 juni wilt u voorzitter van Groen worden. Wat hebt u de partij te bieden?

Meuleman: Mijn medekandidaat Juan Benjumea en ik benadrukken dat onze ideologie goed zit. Wij zijn nog steeds voorstander van onze bestuursdeelname in Vivaldi. Groen moet nu zowel het groene als het sociale dichter bij de mensen brengen en niet over hun hoofden praten. We zijn uniek in het partijlandschap als enige groene, sociale en progressieve partij. Daarin verschillen we van de koers van Conner Rousseau. Hij maakt van Vooruit een sociaal-conservatieve partij en ontkent voor een stuk de superdiverse realiteit.

Praatte Meyrem Almaci boven de hoofden van de mensen?

Meuleman: Ik heb veel bewondering voor haar. Ze vertrekt vanuit oprechte verontwaardiging, maar we waren misschien te veel onder de indruk van de verkiezingsuitslagen in 2019 en de ministerskwestie in 2020. Het is tijd om die bladzijde om te slaan en minder met onszelf bezig te zijn.

Nu en dan klinkt de roep om progressieve samenwerking tussen Groen, Vooruit en PVDA. Bent u die genegen?

Meuleman: Tegen de PVDA hebben we geen veto. En het zou mijn absolute voorkeur zijn om met de partij van Rousseau te praten. Alleen hebben we steeds meer de indruk dat dat niet zijn voorkeur is. Daarom moet het onze ambitie zijn zo groot mogelijk te worden. Ik denk dat wij 20 procent kunnen halen. Op die manier móét Rousseau zijn aandacht wel verleggen van de N-VA naar de sociale partijen.