‘Eindeloos keuvelen over The Beatles’

Wim Van Lancker: Ik ben al sinds mijn kindertijd een fan van The Beatles. Ik luister ook nog geregeld naar hun platen. Maar een echte kenner zou ik mezelf niet noemen. De drie Nederlanders die de Fab4Cast maken zijn dat duidelijk wel. Om de twee weken komen ze met een nieuwe aflevering, en dat al minstens zes jaar lang. Ik kijk er telkens naar uit. Het is een heel gezellige show, gebracht door drie mannen die eindeloos kunnen keuvelen over viersporenrecorders, het specifieke geluid van een basgitaar die Paul McCartney op dit of dat nummer bespeelde of hoe een bepaald Beatlesnummer precies is gemaakt.

Podcast Fab4cast, The Dutch Beatles Podcast © National

Dat klinkt als voer voor echte Beatlesfreaks.

Van Lancker: Ook voor een gewone Beatlesfan als ik is de podcastserie erg toegankelijk. Ze gaat overigens niet alleen over The Beatles, maar ook over de tijdgeest, of over muziek in het algemeen. Ik steek er altijd wat van op, maar bovenal word ik er blij van.