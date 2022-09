Eigen kweek

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Een schare vooral Chinese wetenschappers publiceert in Nature de samenstelling van het genoom van 44 wilde en gecultiveerde aardappelsoorten. De bedoeling is genetische middelen te vinden om de weerstand van de aardappel tegen hitte en droogte te bevorderen – onder het motto: het zal makkelijker zijn het gewas aan te passen dan de klimaatopwarming te counteren. Na tarwe en rijst is de aardappel wereldwijd de meest geconsumeerde plant. Als gevolg van genetische complicaties is het niet vanzelfsprekend om nieuwe aardappelvariëteiten te creëren. De beste manier zou zijn om eigenschappen van wilde aardappelen in te kruisen in gekweekte rassen.